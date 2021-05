Die ehrenamtlich arbeitenden Kräuterpatinnen haben bereits eifrig gewerkelt und die Beete für die neue Saison in der Gartenstraße 9 in Kaisersbach vorbereitet. Alle notwendigen Neubepflanzungen sind vorgenommen. Aufgrund der kühlen Witterung konnten die neuen Kräuter erst jetzt eingepflanzt werden. Das Motto der Kräuterterrassen lautet in diesem Jahr „Kräuter/Kunst/Kultur“.

{element}

Neu angelegt wurde am Eingang ein Kinderbeet für Bienen. Dieses wird unter Anleitung einer