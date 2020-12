Schon vor Corona wären ein paar Bänke mehr am Ebnisee keine schlechte Idee gewesen. Das Angebot an Sitzgelegenheiten war ausgerechnet an dem beliebten Hotspot nicht gerade „klotzig“. Und mit Corona kamen noch mehr Menschen, bevölkerten das Seeufer – und hielten nach einer Bank Ausschau. Seit Mitte November ist nun Nachschub aus einem ganz besonderen Holz da.

Zehn neue Bänke wurden rund um den Ebnisee aufgestellt. Dabei handelt es sich um eine Spende von Forst BW. „Ich hatte mein