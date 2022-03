Seit 1. März 2022 gibt es im Kaisersbacher Rathaus einen neuen Leiter der Finanzverwaltung: Der 31-jährige Florian Schwarz aus Möckmühl war Kämmerer der Gemeinde Roigheim (Landkreis Heilbronn) und hat seinen Wohnsitz bereits in den Welzheimer Wald verlegt.

Der gebürtige Schwäbisch Gmünder hat an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl den Bachelor of Arts im Bereich Public Management erlangt und war nach dem Studium bereits als Kassenverwalter bei der Stadtverwaltung