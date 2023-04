Neues Beet zu Hildegard von Bingen in Kräuterterrassen Kaisersbach: Wer war sie?

In den Kräuterterrassen in Kaisersbach gibt es bald ein neues Kräuterbeet, das Hildegard von Bingen gewidmet ist. Wer war die berühmte Namensgeberin, die von 1098 bis 1179 gelebt hat? Unsere Mitarbeiterin Dr. Karin de la Roi-Frey hat sich aufgemacht in die Vergangenheit und mit ihr ein fiktives Interview geführt:

Die Äbtissin Hildegard von Bingen empfängt mich im Garten des von ihr gegründeten Klosters Rupertsberg bei Bingen. Jetzt, im Jahr 1174, ist es über zwanzig Jahre her, dass mit der Rodung und Bebauung des Rupertsbergs begonnen wurde. Wege, Gärten, Weinberge und Felder, ja eine zunächst einfache Kirche und die Unterkunft für die Nonnen, alles musste in der Wildnis erst erschaffen werden. „Eine sehr harte Zeit für mich und die Schwestern“, erinnert sich die Äbtissin und fügt hinzu: „Die Lage an Rhein und Nahe mit ihrem regen Schiffsverkehr, an der Kreuzung alter Römer- und heutiger Handelsstraßen aber ist viel besser als die Waldeinsamkeit des Disibodenbergs. Wir wollten weg aus dem Doppelkloster mit Männern und Frauen, weg von der Bevormundung des Abtes, außerdem wurde der Platz für uns Frauen knapp“, erzählt die Äbtissin. Als achtjähriges Mädchen war sie ins Kloster Disibodenberg gekommen. „Warum?“ „Ich war das jüngste von zehn Kindern, meinen Eltern fiel es schwer, uns alle gut zu versorgen.“

„Dieses Kraut empfängt hauptsächlich von der Kraft der Sonne seine Kräfte“

Und während wir an einem sonnigen Märztag langsam durch den Garten gehen, zeigt die Äbtissin auf eine noch kleine Schlüsselblume, die geschützt hinter einem großen Stein blüht: „Dieses Kraut empfängt hauptsächlich von der Kraft der Sonne seine Kräfte. Daher unterdrückt es die Melancholie im Menschen.“

Und dann fragt sie mich: „Wisst Ihr, dass nach dem Glauben der Germanen die Herrin des Weltgebäudes mit einem Bund blühender Schlüsselblumen das Himmelstor aufschloss und den Frühling hereinließ? Und wisst Ihr, dass man die Blüten der Taglilie und der Malve essen kann?“ Aus dem dunklen Erdboden ragt das erste Grün der Taglilie heraus, und die ersten kleinen, grünen Blätter der Malve schmiegen sich an den Boden. Es ist erst März, aber die allerersten Frühlingsboten zeigen sich schon.

Ob ich ein Mensch des Aprils sei, will die Äbtissin wissen, denn zwischen den Monaten und Menschen besteht nach ihrer Meinung eine starke Beziehung: Der April, in dem die Erde trotz mancher Stürme zu grünen beginnt und erste Düfte ausschickt, erinnert an Menschen, die ihre guten Werke trotz so mancher Anfeindungen missgünstiger Neider weiter vorantreiben.

"Auch kommen täglich Menschen mit der Bitte um Hilfe für ihre kranken Körper"

„Nach einem ruhigen Winter mit vielen Stunden der Muße ...“, sage ich und werde gleich unterbrochen. „Stunden der Muße? Oh, nein! Es gibt in den kalten, dunklen Monaten des Jahres viel für uns zu tun“, belehrt mich Hildegard von Bingen und fügt hinzu: „Nicht regelmäßig gewendet, schimmeln die Kräuter aus unserem Garten; zu häufig und zu früh angefasst, verlieren sie ihren Saft. Leuchtende Farben und ein frisches Aroma zeigen, dass wir alles richtig gemacht haben. Und so können wir dann Salben und Öle herstellen, einen heilkräftigen Kräutersirup abfüllen und Wundpflaster herstellen. Auch kommen täglich Menschen mit der Bitte um Hilfe für ihren kranken Körper, und dann die viele Briefpost!“

„Man musste sich schließlich im Notfall helfen können“

Ich erlaube mir eine neugierige Frage: „Ihr seid weit über den Rupertsberg hinaus bekannt für Eure Pflanzenkenntnisse. Habt Ihr das von Eurer Mutter gelernt?“ Die Äbtissin lässt ihre Augen über den frühlingserwachten Garten des Klosters schweifen: „Aber nein, ich kam doch schon mit acht Jahren hierher. Ich weiß, dass meine Mutter wie viele Frauen eine Hausapotheke hatte und über einiges Kräuterwissen verfügte. Man musste sich schließlich im Notfall helfen können. Sie wusste wohl, dass Kampfer, Bilsenkraut und Auszüge von Meerrettich Schmerzen lindern, dass Rhabarber abführt und Löwenzahn den Gallenfluss anregt. Meine eigenen Kenntnisse aber gelangten in göttlichen Visionen zu mir. Und nicht nur das, ich erhielt auch den Auftrag, alles niederzuschreiben, denn in der Natur sind starke Heilmittel, die niemand wissen kann, wenn sie einem nicht von Gott offenbart worden sind.“

„Wohl kaum hätte ich mich außerhalb des Klosters so bilden können“

„Nur wenige Frauen unserer Zeit können schreiben ...“, setze ich an und höre: „Ja, das und vieles mehr habe ich im Kloster gelernt. Wohl kaum hätte ich mich außerhalb des Klosters so bilden können, dort wären Windeln und Wäsche, der Herd und womöglich noch ein garstiger Ehemann mein täglich Brot gewesen.“

Sogar Kaiser Barbarossa lud die „deutsche Prophetin“ ein

Auch die Männer der Kirche ernten die Kritik der Äbtissin. Auf Marktplätzen schimpft sie gegen klerikalen Machthunger, gegen „schlafende Prälaten“, „räuberische Habichte“ und bescheinigt dem Bischof von Speyer eine „feiste Natur.“ Auf meine Nachfrage mahnt sie ein gottgefälliges Leben an und fordert die Abkehr von einem Ordensleben, in dem Keuschheits- und Armutsgelübde in Vergessenheit geraten sind. „In meinen Briefen erinnere ich immer wieder daran, sie gehen hinaus in die Welt: an den Papst, die englische Königin und ihren Mann, an Kaiserin Irene von Byzanz, an Äbtissinnen und Äbte.“ Und sogar Kaiser Barbarossa lud die „deutsche Prophetin“ ein. „Ja, wir führten ein sehr angeregtes Gespräch, aber ich musste diesem kampfeslustigen Mann auch sagen: Gib acht, dass der höchste König dich nicht zu Boden streckt.“

Obwohl seit Jugendjahren immer wieder krank, ist die Äbtissin zu mehreren Predigtreisen aufgebrochen. Ihre letzte Reise führte sie nach Schwaben und in die Klöster Maulbronn, Hirsau und Zwiefalten.

Trotz drohender Gefahren durch Strauchdiebe, unwegsames Gelände, fehlende Brücken und Herbergen, die als solche nicht mehr zu bezeichnen sind, scheute sie keinen Weg, um ihr Wort zu verkünden. Später wird von „Leviten lesen“, „Besinnung auf Berufung“, „Disziplin“ und „Standpauke“ die Rede sein.

Ich merke, dass die Äbtissin ungeduldig wird, und habe noch eine letzte Frage: „Was kann ich gegen meine Kopfschmerzen tun?“ „Versucht es mit glühenden Dachziegeln, auf die Ihr aromatische Kräuter wie Lavendel streut. Es wird Euch wohltun. Und für Euren Magen empfehle ich Kümmel.“ Woher weiß sie von meinen Beschwerden? „Ich sehe es Euch an“, meint sie und wendet sich zum Gehen.

Noch schnell die allerletzte Frage, bitte: „Euer großes Wissen über die Heilkunst habt Ihr aufgeschrieben. Werden sich die Menschen in fernen Zeiten daran erinnern und Eure Ratschläge beherzigen?“ Und schon ein paar Schritte entfernt, weil sie noch so viel zu tun hat, ruft sie mir zu: „Wer weiß?“