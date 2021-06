Seit einer Woche hat der Schwabenpark seine Türen wieder für Gäste geöffnet. Hinein kommt man aktuell nur mit den drei „Gs“, also genesen, getestet oder geimpft. Dies wird am Eingang kontrolliert. Im Freizeitpark gilt dann während des Wartens in den Schlangen und während der Fahrt in den Fahrgeschäften eine Maskenpflicht. Am Samstag hatten sich nicht alle Gäste daran gehalten, „daher haben wir für Sonntag das Personal erhöht und noch mehr kontrolliert“, berichtet André Hudelmaier,