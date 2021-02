Ordnungsamt sperrt Parkplätze am Ebnisee am Sonntagnachmittag (21.02.)

Der Ebnisee in Kaisersbach. © Benjamin Büttner

Wegen des schönen Wetters waren auch am Sonntag (21.02.) wieder viele Menschen draußen unterwegs. Am Ebnisee sperrte das Ordnungsamt den Parkplatz wegen Überfüllung. Katja Müller, Bürgermeisterin in Kaiserbach, war gegen 14 Uhr vor Ort und hat sich ein Bild von der Lage gemacht. Das sei nötig gewesen, weil die Besucher trotz überfüllter Parkplätze nicht einsichtig genug seien, andere Parkplätze oder andere Ziele im schwäbischen Wald anzufahren.

Coronabedingte Verstöße gebe es laut Müller bislang keine.