Personalnot in Freizeitparks: Muss auch der Schwabenpark Besucherzahl begrenzen?

Wo sind die Arbeitssuchenden? Dies fragen sich aktuell nicht nur die Verantwortlichen des Europaparks Rust bei Freiburg, sondern auch Marcel Bender, Marketingchef im Schwabenpark bei Kaisersbach-Gmeinweiler. Die Freizeitparkbranche trifft es aktuell nämlich so hart wie die Gastronomie- oder Eventbranche. Aufgrund von zwei Jahren Stillstand in der Corona-Pandemie gibt es kaum mehr Fachkräfte für die Bereiche Küche, Service oder Events.

Deutschlands größter Freizeitpark lässt daher wegen fehlenden Personals vorübergehend weniger Besucher rein, mehrere Restaurants bleiben bereits zu. Auch in der Luftfahrt dürfte sich die Lage laut einer Studie, die die DPA veröffentlichte, weiter verschärfen. An Spitzentagen besuchen mehr als 50.000 Menschen den Europapark in Rust, doch nun deckelt Deutschlands größter Freizeitpark wegen Personalmangels vorübergehend die tägliche Besucherzahl. „Es ist zu wenig Personal da und das merken dann auch die Gäste, wenn Restaurants oder Essensstände nicht geöffnet sind“, sagte eine Sprecherin des Unternehmens der Badischen Zeitung. Derzeit werden nicht mehr als 30.000 Besucherinnen und Besucher täglich eingelassen. Innerhalb der Branche sieht sich der Europapark dennoch personell gut aufgestellt. Im April hatte das Unternehmen laut der Badischen Zeitung 150 offene Stellen gemeldet. Für die Ferienmonate wurde damals ein Bedarf an 500 weiteren Arbeitskräften genannt.

Der Europapark mit nach eigenen Angaben fast 5000 Mitarbeitern, rund 5,8 Millionen Besuchern (2019), über hundert Attraktionen, sechs Themenhotels und der zugehörigen Wasserwelt ist nicht nur ein Besuchermagnet, sondern auch ein bedeutendes Unternehmen für die regionale Wirtschaft. Die Suche nach Mitarbeitern aus Gastronomie und Hotellerie führt den Freizeitpark nach eigenen Angaben immer weiter Richtung Osten – bis nach Kirgisistan. Mit Agenturen in Bulgarien und Ungarn arbeite das Unternehmen seit Jahren zusammen, ein weiteres Büro gibt es in der Slowakei. Derweil rekrutiert der Europa-Park auch im Norden Deutschlands und in ganz Frankreich Personal.

Schwabenpark investiert in Mitarbeiterwohnungen

Im Schwabenpark sieht die Lage nicht so schlimm aus. „Wir müssen keine Deckelung bei den Besucherzahlen vornehmen, aber auch wir suchen noch Fachkräfte, wie zum Beispiel einen Koch mit Leitungsfunktion oder Servicekräfte an den Kassen“, erklärt Marcel Bender. Im Vergleich zum Europapark sei man noch sehr gut aufgestellt im Personalbereich, was sicher auch daran liegt, dass die Geschäftsführer André und Thomas Hudelmaier zum Beispiel in Mitarbeiterwohnungen investieren, die sich mitten in der Bauphase befinden. Auch der Euopapark investiert in Wohnungen oder sogar einen Kindergarten für Mitarbeiter, aber es scheint alles nicht zu reichen, um mehr Personal zu bekommen, warum?

„Es wird sicher immer wichtiger, vor allem im Freizeitparkbereich, Fachkräfte aus weit entfernten Regionen zu bekommen, und dann sind Wohnungen direkt am Arbeitsplatz sehr hilfreich, und natürlich ein gutes Netzwerk in der Region“, so Bender. Auch in der Luftfahrt fehlen Fachkräfte. Eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) beziffert die Lücke auf rund 7200 Fachkräfte.

Zugleich gebe es „keine Reserven mehr am Arbeitsmarkt“, um diese freien Stellen beim Luft- und Bodenpersonal zu füllen, heißt es. Im Zuge der Pandemie war demnach die Zahl der Beschäftigten um rund vier Prozent geschrumpft. Bei Servicekräften gab es einen Rückgang von 6000 Beschäftigten, dazu kommen 1200 Bodenkräfte im technischen Luftverkehrsbetrieb. Nun, da Fliegen wieder möglich ist, treffe wenig Personal auf eine hohe Nachfrage und es gebe »deutlich mehr offene Stellen als Arbeitslose«, so das IW. Bei den Pilotinnen und Piloten ging die Beschäftigung ebenfalls zurück.

Fachkräftemangel spitzt sich immer mehr zu, aber warum?

Der Fachkräftemangel dürfte sich noch verschärfen, denn noch immer heben laut Studie nicht so viele Flugzeuge ab wie vor der Coronakrise. Zudem mussten mehrere Airlines zuletzt für den Sommer geplante Flüge wegen Personalmangels streichen, darunter auch die Lufthansa. Und auch in den Bereichen Gastronomie, Freizeitparks und Eventbegleitung scheint es kaum noch Arbeitssuchende zu geben. Warum? Der Anteil der Langzeitarbeitslosen verbleibt nämlich auf hohem Niveau. Im März 2022 waren in Baden-Württemberg 212.874 Menschen arbeitslos gemeldet. Gibt es von den über 200.000 Arbeitssuchenden keine Menschen, die in Freizeitparks, in der Gastronomie oder bei Events arbeiten möchten?

Der Verband Deutscher Freizeitparks und Freizeitunternehmen e.V. (VDFU) sieht die Politik in der Pflicht, um eine Antwort geben zu können. In einer Pressemitteilung des VDFU heißt es unter anderem, die Personalbeschaffung und -sicherung in der touristischen Freizeitwirtschaft hat sich zum existenziellen Problem entwickelt. Deutlich wurde die Dramatik der Situation im Rahmen des Programms „LIFT WISSEN“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK). Der Branchenverband VDFU gab eine wissenschaftliche Untersuchung in Auftrag, die Wissenslücken zum Arbeitsmarkt und der Beschäftigungssituation von Freizeit- und Erlebniseinrichtungen schließt. Das Ergebnis zeigt Handlungsspielräume für Unternehmen auf. „Doch Marktentwicklungen und demografischer Wandel erfordern dringend unterstützende Maßnahmen seitens der Politik. Die Freizeit- und Tourismuswirtschaft zählt zu den Branchen, die von den Auswirkungen der Corona-Pandemie am stärksten betroffen sind. Dabei sind die Freizeit- und Erlebniseinrichtungen wahre Jobmotoren. Im Besonderen im ländlichen Raum gelten sie als touristische Leuchttürme. Sie ziehen Urlauber auch jenseits der populären Ziele in den Bergen, an den Küsten und in den Städten an und sind von hoher regionaler Bedeutung. Mit jährlich weit über 40 Mio. Besuchern, mehr als 4,5 Mio. Übernachtungen und rund 110.000 direkten und indirekten Beschäftigten sind sie ein relevanter Wirtschaftsfaktor – unter Normalbedingungen.“

Doch gerade die hohen Beschäftigungszahlen machen Betreiber zu schaffen. In der personalintensiven Freizeitwirtschaft ist die Deckung des Mitarbeiterbedarfs wesentlicher Erfolgsfaktor. Die in dieser Branche besonders häufig vorkommenden Erwerbsformen wie geringfügige Beschäftigung oder Saisonarbeit sind von den Folgen der Corona-Krise überproportional stark betroffen. Durch unsichere Öffnungsperspektiven und die fehlende Möglichkeit zur Kurzarbeit von Saisonkräften 2021 sind viele Beschäftigte notgedrungen in andere Branchen abgewandert. Der demografische Wandel ist dabei ein mindestens ebenso relevanter und verschärfender Faktor. Bis 2030 werden dem inländischen Arbeitsmarkt bis zu fünf Millionen weitere Beschäftigte verloren gehen. Das entspricht über zehn Prozent der Gesamtbeschäftigten in Deutschland.

„In der Konsequenz haben bereits heute fast 90 Prozent der Freizeiteinrichtungen signifikante Schwierigkeiten, ihre Stellen zu besetzen. In mehr als drei von vier Betrieben wird die Angebotsgestaltung bereits durch fehlende Beschäftigte beeinflusst. Neben der grundlegenden Situation auf dem Arbeitsmarkt in der Branche bezog die Studie des VDFU Personalverantwortliche ebenso wie die Beschäftigten selbst ein. Es konnten Erkenntnisse gewonnen werden, die es betroffenen Betrieben erlauben, die Bindung der Mitarbeiter zu stärken, Konditionen zu optimieren und Rekrutierung effizient umzusetzen“, heißt es weiter in der Mitteilung des VDFU. Hinsichtlich der Situation auf dem Arbeitsmarkt wurde deutlich, dass es davon unabhängig zwingend politische Maßnahmen erfordert, um dem Ausmaß der Herausforderung begegnen zu können. Als ein konkretes Beispiel lässt sich dies an der Anbindung an den ÖPNV und den Mitarbeiterunterkünften veranschaulichen. „So werden fast acht von zehn inländischen Saisonkräften in einem Umkreis von 30 km zur Arbeitsstelle rekrutiert. Fehlende oder unzureichende Anbindung an den ÖPNV wird zum Beschäftigungshindernis. Um dennoch überregional oder international Arbeitskräfte ansprechen zu können, investieren Freizeiteinrichtungen stark in den (Aus-) Bau von Mitarbeiterunterkünften. Zum Teil übersteigen diese Ausgaben Investitionen in Ausbau und Weiterentwicklung von Produktbestandteilen (z.B. neue Attraktionen, Fahrgeschäfte, Innovationen).“

„Wird noch jemand da sein, um die Tore zu öffnen?

Weiter erklärt der VDFU: „Gleichzeitig werden Bemühungen der Unternehmen durch die Bereitstellung von Wohnraum konterkariert, da die Mitarbeitenden kostenfrei überlassenen Wohnraum als Sachbezug zu versteuern haben. Die Ursache ist ein Relikt des deutschen Steuerrechts aus den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts und sollte die Überlassung von Wohnraum für Berufseliten als Gehaltsbestandteil eingrenzen. Im heutigen Arbeitsmarkt verursacht die Regelung eine empfindliche Steuerbelastung zuungunsten von Geringverdienenden und ist entscheidender Standort- und Wettbewerbsnachteil gegenüber Nachbarländern mit starkem Tourismussektor.“

Die Studie im Auftrag des VDFU offenbart auch Positives. Die Zufriedenheit unter den Beschäftigten in den Freizeiteinrichtungen ist ebenso hoch wie die Wertschätzung der Arbeitgeber. Um beidseitigen Bedürfnissen umfänglich gerecht zu werden, müssen Rahmenbedingungen angepasst werden, um eine bedrohliche Kettenkreation zu vermeiden.

VDFU-Präsident Friedhelm Freiherr von Landsberg-Velen resümiert die aktuelle Situation treffend: „Die umtreibende Sorge in den kommenden Jahren wird nicht sein, ob wir unsere Tore öffnen dürfen. Sie wird sein, ob jemand da ist, um aufzusperren.“

Einfacheres und schnelleres Bewerbungsverfahren

Der Schwabenpark hat daher sein Bewerbungsverfahren für mögliche neue Mitarbeiter umgestellt und vereinfacht. „Bei uns kann sich jeder Bewerber über sein Handy einen Bereich aussuchen, in dem er gerne arbeiten möchte. Dafür muss man nur ein paar Kleinigkeiten ausfüllen und man erhält einen Anruf für ein Job-Gespräch. Wenn alles dann passt bei beiden Seiten, erhält man einen Arbeitsvertrag. Einen ausführlichen Lebenslauf oder gar ein langes Bewerbungsschreiben sind nicht mehr nötig“, erklärt Marcel Bender. Und der Schwabenpark profitiere im Vergleich zum Euopapark eben auch vom Status Familienunternehmen: „Hier kennt und schätzt man sich, da wir auch nicht so groß sind“, so Bender.