Weiße Pracht am Morgen bis in die tieferen Lagen: Das löste einen Run auf Wälder, Hänge und Pisten aus, auch im Rems-Murr-Kreis. Viele Menschen suchten ihren persönlichen Schneespaß im Wald oder auf der Schlittenbahn. Folge: Die einschlägig bekannten Pisten waren schnell gut gefüllt. Teilweise vogelwild ging es dabei auf den Parkplätzen zu. Drohten Zustände wie im Sommer an den Badeseen? Die mit mehreren Streifen an verschiedene Brennpunkte ausgerückte Polizei hielt sich zurück. Es sei, so