Im Kaisersbacher Rathaus sind bald wieder alle Bürostühle besetzt. So hat der Kaisersbacher Gemeinderat Tamara Gogel aus Backnang zur neuen Hauptamtsleiterin gewählt. Die 24-Jährige schließt Ende Februar ihr Studium an der Hochschule für Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg mit dem Bachelor of Arts im Bereich Public Management ab und wird ab März den Posten im Kaisersbacher Rathaus besetzen. Vor dem Studium hat Frau Gogel bereits die Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten absolviert