Saison-Start im Schwabenpark Kaisersbach am 1. April: Was Besucher 2023 erwartet

Bald ist es wieder soweit - der Startschuss für die neue Saison steht unmittelbar bevor! Der Schwabenpark in Kaisersbach öffnet am 1. April 2023 nach monatelangem Warten endlich seine Tore und bietet Jung und Alt ein unvergessliches Erlebnis. Die Vorfreude auf den Saisonstart ist immens und das gesamte Personal freut sich darauf, die Gäste wieder in Empfang zu nehmen. Ob in luftigen Höhen auf der Achterbahn „Hummel Brummel“, beim Kräftemessen auf „Hubertus“ oder bei affenstarken Abenteuern im hauseigenen Feriendorf – der ultimative Spaß wartet auf alle Besucher.

Attraktionen im Park werden renoviert und geprüft

Seit dem 7. November 2022 hat der Schwabenpark seine Türen für die Winterpause geschlossen. Doch Ruhe kehrt deshalb nicht ein. Denn es gibt viel zu tun, damit der Freizeitpark in Kaisersbach pünktlich zum Saisonstart am 1. April 2023 wieder bereitsteht. In der Winterpause werden bestehende Attraktionen renoviert, einer umfangreichen Sicherheitsprüfung unterzogen, neue Wege angelegt, Grünanlagen vorbereitet und spannende Neuheiten aufgebaut.

Neuheiten und Veränderungen 2023 im Kaisersbacher Freizeitpark

Auch in dieser Winterpause hat der Schwabenpark wieder viel Zeit und Geld investiert, um das bestehende Attraktionsangebot zu verbessern. Wiederkehrende Besucher werden einige Veränderungen bemerken können. Zum Saisonstart erwartet die Gäste eine neue und interaktive Familienattraktion. Anstelle des Kreiselkarussells, das nach 25 Jahren den Schwabenpark in der Winterpause verlassen hat, entstand an dieser Stelle „Hubertus“ – ein typischer Hubseilturm mit vier Zweiersitzen. Die Gäste können sich durch Muskelkraft auf eine Höhe von bis zu neun Metern ziehen und von dort aus einen einzigartigen 360-Grad-Rundumblick auf den hinteren Teil des Schwaben Parks genießen. Die Bumper Boote kehren im Jahr 2023 nicht zurück. Diese benzinbetriebenen Boote fuhren ähnlich wie Boxautos auf dem Wasser. Der hohe Benzinpreis macht den Betrieb zu kostspielig und nicht mehr rentabel für den Schwaben Park und die Gäste. Bis eine neue und passende Attraktion für diesen Bereich gefunden ist, werden nach Ostern Fernlenkboote das vorhandene Wasserbecken erobern.

Investition in die Zukunft

Die nachhaltige Ausrichtung des Schwabenparks zeigt sich auch in anderen Bereichen. In diesem Jahr wird der Schwabenpark 50 Prozent des eigenen Strombedarfs anhand Solarmodule produzieren. Dafür werden vorhandene Gebäude genutzt und über den Winter mit Solarplatten ausgestattet. Voraussichtlich 2024 bis 2025 wird der Park dann durch Solarerweiterungen 100 Prozent des benötigten Strombedarfes selber produzieren können. Die Geschäftsführer Thomas und André Hudelmaier setzen damit ein starkes Zeichen für Umweltschutz und Nachhaltigkeit in der Freizeitbranche.

Übernachtungsmöglichkeiten steigen

Als der Schwabenpark im Jahr 2017 das „Schwaben Dorf“ mit fünf kanadischen Blockhäusern eröffnete, ahnte niemand, zu welchem Publikumsmagneten sich dieses parkeigene Feriendorf entwickeln würde. Gäste reisen ganzjährig vor allem aus Deutschland, Österreich und der Schweiz an. Ein Jahr später wurde das sechste und barrierefrei gebaute Blockhaus eröffnet und die Nachfrage steigt stetig. Der Schwabenpark kann nun die Nachfrage nach Übernachtungen in Kaisersbach umfangreicher bedienen.

Zum 1. Februar 2023 haben die Geschäftsführer Thomas und André Hudelmaier das ehemalige „Naturpark Hotel Ebnisee“ übernommen und unter dem neuen Namen „Schwaben Hotel Ebnisee“ mit dem dazugehörigen Restaurant „Schwaben Wirt“ eröffnet. Die Lage des Hotels bietet eine ideale Ausgangsbasis für Erkundungen der umliegenden Natur, wie zum Beispiel des Ebnisees, der sich nur wenige Gehminuten vom Hotel entfernt befindet. Auch zahlreiche Wander- und Fahrradwege durch den Schwäbischen Wald laden zu ausgiebigen Touren ein. Das Hotel verfügt über mehr als 40 Zimmer, darunter eine Suite, die sich auf zwei Etagen erstreckt, Familienzimmer, Tagungsräume sowie ein eigenes Hotelrestaurant. Der neue Küchenchef für das Restaurant im Schwaben Hotel Ebnisee ist Sebastian Kemper, der für das Crewcatering vieler Künstler verantwortlich war und unter anderem Prinz William und seine Frau Herzogin Catherine während ihrer Flitterwochen bekochte. In den letzten Wochen hat Kemper eine neue Speisekarte erarbeitet, die nicht nur Fleischgerichte, sondern auch vegetarische und vegane Gerichte umfasst. Der Bürgermeister von Kaisersbach, Michael Clauss, begrüßt die Übernahme des Hotels durch die örtliche Unternehmerfamilie Hudelmaier und betont, dass dies eine positive Entwicklung für Kaisersbach, den Ebnisee und den Schwäbischen Wald sei. Er freut sich besonders darüber, dass durch die Übernahme zahlreiche Arbeitsplätze gesichert werden und die örtliche Gastronomie gestärkt wird.

Schwaben Hotel Ebnisee: Umbau und Sanierung

Das Hotel- und Restaurantteam des Schwabenparks hat bereits Erfahrung in diesem Bereich und ist somit bestens für den Betrieb des Hotels und Restaurants gerüstet. Auch für die Einwohnerinnen und Einwohner von Kaisersbach bietet das Restaurant eine interessante Möglichkeit zum Essen gehen. Während der laufenden Betriebszeit des Hotels werden sukzessive Umbau- und Sanierungsarbeiten vorgenommen. Als nächstes wird die Renovierung der Zimmer in schrittweisen Etappen umgesetzt. Verfügbarkeiten können auf der Website www.schwabenhotel.de gefunden werden.

Schwabenpark: Preise und Öffnungszeiten 2023

Ab dem 1. April öffnet der Schwabenpark von 10 Uhr bis 18 Uhr seine Tore. Der Einlass endet um 16.30 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt für Jugendliche und Erwachsene 27,50 Euro und für Kinder von 3 bis 11 Jahren, sowie Gäste ab 60 Jahren 24,50 Euro. Für Kinder unter 3 Jahren ist der Eintritt frei, jedoch muss ein Altersnachweis vorgelegt werden. Gäste unter 14 Jahren dürfen den Park nur in Begleitung einer erwachsenen Aufsichtsperson besuchen. Das Parken ist kostenlos und auch Hunde dürfen kostenfrei den Schwabenpark besuchen. Geburtstagskinder jeden Alters erhalten am Tag ihres Geburtstags freien Eintritt. Jeden Freitag gibt es zudem den Familien-Freitag mit reduzierten Eintrittspreisen. Karten gibt es auch unter www.zvw-shop.de/tickets.