Sammlung für Ukraine in Kaisersbach: Kleidung, Taschenlampen und mehr benötigt

Die Eugen Fahrion GmbH & Co. KG organisiert kurzfristig einen Hilfsgüter-Transport in die Ukraine. Die Gemeinde Kaisersbach unterstützt dabei die Sammelaktion. Das größte Kaisersbacher Industrieunternehmen hat im Südwesten der Ukraine in der Stadt Uschgorod einen Firmen-Standort. Von dort melden die Menschen, dass es insbesondere an warmer Kleidung, Decken, Schuhen, Taschenlampen und Powerbanks fehlt, teilt die Gemeindeverwaltung mit.

Abgeben im Bauhof

Die Gemeinde Kaisersbach unterstützt den Transport durch eine Sammelaktion: Am Mittwoch, 9. März, sowie am Donnerstag, 10. März, jeweils von 13 bis 14 Uhr, können die genannten Artikel in fertig gepackten Kartons beim Kaisersbacher Gemeinde-Bauhof im Ortswiesenweg 11 abgegeben werden. Die Kartons müssen fest verschlossen/verklebt sein. Außen muss eine genaue Stückliste des Inhalts für den Zoll angebracht sein. Die Gemeinde bittet, ausschließlich benutzbare und saubere Kleidung, Schuhe, Decken, Taschenlampen und Powerbanks in die Kartons zu füllen. Der Transport in Richtung Ukraine startet dann kurzfristig nach der Sammelaktion.