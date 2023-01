Schnee in Kaisersbach: So ist die Lage beim Rodel-Zentrum am Sonntag (22.1.)

Der Welzheimer Wald hat sich mal wieder in eine weiße Schneelandschaft verwandelt. Autofahrer müssen jetzt besonders vorsichtig sein, deutlich angenehmer geht es aber auf den Schlittenhängen zu. Im Rems-Murr-Kreis bieten sich viele Möglichkeiten zum Rodeln, eine der bekanntesten ist aber sicher das Kaisersbacher Rodelzentrum. Reicht der Schnee dort für den Liftbetrieb aus?

Etwas wenig Schnee, aber Lift fährt

Die Rodelzentrum-Betreiber meldeten sich bereits am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr auf Ihrer Website zu Wort: "Aktuell haben wir 6 cm Schnee. Eigentlich zu wenig", heißt es dort. Aber auch: "Wir versuchen es trotzdem und öffnen nur den Schlittenlift." Ein Besuch am Sonntagmittag vor Ort zeigt: Der Lift ist in der Tat in Betrieb. Viele Menschen nehmen das Angebot an, der Hang ist gefüllt und die Rodellage ist gut. Wer den Nachmittag dort noch zum Rodeln nutzen will, sollte Glück haben: Die Betreiber wollen "fahren solange der Schnee reicht" beziehungsweise "von 11 bis 17 Uhr", wie es auf der Rodelzentrum-Website heißt. Transportiert werden können heute allerdings nur Kunststoffschlitten. Die Skilifte sind geschlossen.