Schwabenpark Kaisersbach: So lief der Start in die Freizeitparksaison

Der Start in die Saison des Freizeitparks bei Kaisersbach war am 1. April kein Aprilscherz. Der Schwabenpark hat wieder seine Türen offen. Dafür war natürlich der „Schwaben Mountain“ als neue Attraktion ein Aprilscherz, denn die drei Bürgermeister im Welzheimer Wald – Ronald Krötz (Alfdorf), Thomas Bernlöhr (Welzheim) und Michael Clauss (Kaisersbach) – gehen zwar gerne als Besucher in den Schwabenpark, jedoch gibt es keine Attraktion mit den drei Köpfen im Hintergrund live vor Ort. Wer jedoch ein Bild von sich machte mit dem „Schwaben Mountain“, dem wurden Freikarten versprochen.

Gewinner erhalten Freikarten für den Schwabenpark

Und dank der Spende des Schwabenparks erhalten nun alle Einsender ihrer Bilder Freikarten für einen Besuch im Schwabenpark. Einige Bilder mit dem „Schwaben Mountain“ sind bei der Welzheimer Zeitung eingegangen. Alle Bilder werden mit Freikarten seitens des Schwabenparks honoriert. Die Karten kommen per E-Mail. Freuen dürfen sich: Bernd Hespeler, Doris Walker, Peter Grieble, Tatjana Woicke, Sebastian Krug, Alexander Mendler, Familie Aldinger und Christine Wiedenhöfer (keine Veröffentlichung).

Zahlreiche Besucher zum Start in die Freizeitparksaison

Zwar spielte das Wetter am 1. und 2. April nicht komplett mit, dennoch kamen zahlreiche Besucher zum Start in die Freizeitparksaison nach Kaisersbach. „Viele Stammgäste sind gekommen, aber auch neue Gäste, die sich darauf gefreut hatten, endlich mit der Familie wieder den Schwabenpark besuchen zu können“, so Marcel Bender, Marketingchef im Schwabenpark.

Und auch Geschäftsführer André Hudelmaier ist zufrieden: „Es geht in den ersten Tagen richtig gut los. Auch wegen der Schulferien natürlich.“