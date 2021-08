Um 23.17 Uhr am Samstagabend ist die neue Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg per E-Mail beim Schwabenpark eingegangen. Viel Zeit blieb dem Kaisersbacher Freizeitpark also nicht, um die Vorgaben umzusetzen, die seit diesem Montag gelten. Vor allem ein Aspekt ist momentan eine Herausforderung für die Betreiber: die 3G-Pflicht in Innenräumen.

Noch unklar, ob der Park wieder ein Testzentrum auf die Beine stellt

Wer sich dort aufhält, muss entweder geimpft, genesen