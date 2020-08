So ist die Besucher-Lage am Ebnisee am Samstag (15.08.)

Am vergangenen Sonntag (09.08.) musste die Stadt Welzheim die Zufahrt zum Aichstrutsee um die Mittagszeit wegen Überfüllung sperren lassen. Zufahrts- und Schleichwege wurden dicht gemacht. Es durften keine neuen Besucher mehr an den Badesee kommen. Am Ebnisee in Kaisersbach war die Lage vergangenen Sonntag lange kritisch. Sperrungen gab es dort nicht. Sollte es allerdings an diesem Wochenende einen Besucheransturm auf den See geben, plant man auch dort, die Zufahrtsstraßen zu sperren. Wie ist die Lage am Ebnisee am Samstagnachmittag (15.08.)?

Wie der Hauptamtsleiter der Gemeinde Kaisersbach auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, sei die Lage bisher entspannt (Stand 13.35 Uhr). Es gebe sowohl freie Parkplätze, als auch Plätze auf der Liegewiese. Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes seien am Samstagnachmittag vor Ort, um zu kontrollieren, ob die Badegäste am See die Corona- und die allgemeinen Nutzungsregeln einhalten. Zudem leite die Security den Verkehr auf dem Parkplatz, damit die Parkplätze "effizient genutzt werden". Parkverstöße würden geahndet, so Bauer. Man hoffe auf einen ruhigen Tag am Badesee.

Am morgigen Sonntag (16.08.) ewarte man einen größeren Ansturm auf den Ebnisse. Bauer spricht von einem "Hauptkampftag". Er appelliert an die Vernunft der Bürger und bittet darum, die Hinweise der Stadt Welzheim oder der Gemeinde Kaisersbach zu beachten.