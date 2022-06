Stromausfall in Kaisersbach am Sonntag (12.06.): Auch Schwabenpark betroffen

In Kaisersbach ist am Sonntagmittag (12.06.) der Strom ausgefallen. Betroffen waren mehrere Kaisersbacher Teilorte, darunter auch Gmeinweiler, wo der Schwabenpark liegt. Auch in Welzheimer Ortsteilen fiel der Strom aus.

Stroh in der Stromleitung

Im Freizeitpark funktionierte der Notstrom sofort. Die Besucher seien in wenigen Minuten und ohne der Hilfe der Feuerwehr aus den Attraktionen gebracht worden, schreibt der Schwabenpark auf seiner Facebookseite. Der Betrieb habe nach kurzer Zeit wieder aufgenommen werden können.

Ebenfalls auf Facebook informiert Bürgermeister Michael Clauss über die Ursache des Stromausfalls: Stroh in der Stromleitung. Laut EnBW sei der Fehler aber inzwischen beseitigt und der Strom fließe wieder.