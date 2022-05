Telekom-Störung in Kaisersbach: Bürgermeister Michael Clauss verärgert

Die Telekom hat auf Nachfrage gegenüber dem Rathaus Kaisersbach eine Leitungsstörung im Bereich Ebersberg/Cronhütte bestätigt. So sei wohl eine Telekom-Leitung „auf einer Länge von 300 Metern nass“.

Kabel muss ausgewechselt werden

„Die weiteren Informationen, die wir bekommen haben, gefallen uns überhaupt nicht“, ist Bürgermeister Michael Clauss verärgert. So habe die Telekom derzeit ein hohes Störungsaufkommen. „Die weiteren Tiefbauarbeiten können erst am Freitag weitergehen, da der Tiefbauer in den nächsten drei Tagen bereits auf anderen Störungen tätig ist“, lautet die Auskunft der Telekom gegenüber der Gemeinde Kaisersbach.

Viel schlimmer noch: Die Auswechslung des Kabels könne sich bis Anfang nächster Woche verzögern.„Das ist sehr ärgerlich und wir haben die Telekom auf ihre Verantwortung hingewiesen, den Schaden schnellstmöglich zu beheben“, so der Kaisersbach Schultes.