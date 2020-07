Seit ein paar Tagen haben die nächsten drei Bundesländer schon Sommerferien. Die Schulen in Bremen, Niedersachsen und Sachsen haben seit dem 16. Juli zu. Bis zum Start der Sommerferien in Baden-Württemberg vergehen auch nur noch ein paar Tage, nämlich ab dem 30. Juli haben die Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg sechs Wochen Urlaub. Aber wohin soll man reisen in Zeiten der Corona-Pandemie?

Am besten ist es, sich in der eigenen Region aufzuhalten, denn auch hier gibt es viele