Die Viertklässler der Grundschule Kaisersbach werden ihre Wurzeln in Kaisersbach nie vergessen. Zumindest ist dies der Wunsch von Bürgermeisterin Katja Müller, die bei der Pflanzaktion der Felsenbirne in der Nähe der Kaisersbacher Kräuterterrassen sagte: „Wenn ihr in 20 Jahren in den USA, München oder Stuttgart arbeitet und mit euren Kindern wieder zurück nach Kaisersbach zum Heimatbesuch kommt, dann könnt ihr immer eure Felsenbirne besuchen, die ihr als Viertklässler gepflanzt habt.“ Zudem