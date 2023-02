Welche Events steigen in den Kaisersbacher Kräuterterrassen?

Der Gastgeberverein Kaisersbach-Ebnisee e.V. bietet in seinem Programm der Kräuterterrassen Kaisersbach wie jedes Jahr auch neue Aktivitäten an. Ende März findet die Jahreshauptversammlung des Vereins statt, zu der die Mitglieder schriftlich eingeladen werden. Ein separates Beet „Hildegard von Bingen“ wird im Frühjahr im Kräutergarten angelegt, in dem Kräuter eingepflanzt werden, die die natur- und heilkundige Universalgelehrte für die verschiedensten Anwendungen empfohlen hat.

Am 13. Mai findet die beliebte traditionelle Pflanzenbörse „Tausch und Plausch“ statt. An folgenden Sonntagen gibt es Workshops mit kleiner Führung durch den Kräutergarten, zu diesen Terminen werden auch Kaffee, Tee und Kuchen gegen eine Spende angeboten:

11. Juni: Thema Haut, Schönheit, Hauterkrankungen.

9. Juli: Thema Leber, Galle, Verdauung

13. August: Thema Tee in allen Variationen.

Am 10. September findet ein kleiner, feiner Herbstmarkt „Kunst und Kräuter“ statt, bei dem Produkte aus dem Kräutergarten verkauft werden (ebenfalls gegen eine Spende). Es wird auch eine Führung durch eine Kräuterpädagogin angeboten. Zahlreiche Künstler stellen ihre vielfältigen Werke vor. Zudem wird der Imkerverein Welzheim mit einem Info-Stand vertreten sein. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Zu allen Veranstaltungen gibt es weitere Informationen mit näheren Details, jeweils einige Tage vor den Veranstaltungen in der Welzheimer Zeitung.

Der Kräutergarten befindet sich in der Gartenstraße 9 in 73667 Kaisersbach.