Welche Bürgerinnen und Bürger in Kaisersbach sind noch unentschlossen? Diese Frage stellen sich kurz vor der Bürgermeisterwahl am 24. Oktober nicht nur die Kandidaten. In der kleinen Gemeinde im Rems-Murr-Kreis gibt es seit Tagen auch unter den Bürgern kaum ein anderes Gesprächsthema mehr. Wer tendiert zu welchem Kandidaten? Katja Müller, Heiko Eberhard und Michael Clauss sowie Dauerbewerber Samuel Speitelsbach wollen Bürgermeister in Kaisersbach für die nächsten acht Jahre sein.

Wer