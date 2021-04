Die erste Entscheidung ist nun fix. Die Bürgermeisterwahl 2021 in Kaisersbach findet am 24. Oktober statt. Bekannt ist bisher, dass Amtsinhaberin Katja Müller erneut zur Wahl antreten wird.

Bekannt ist aber auch, dass der Kaisersbacher Gemeinderat eine gute Auswahl an Kandidaten haben möchte. Denn in der Stellenausschreibung fehlt der übliche Satz: „Die Stelleninhaberin bewirbt sich für eine weitere Amtszeit“. Dies wurde vom Gemeinderat bewusst so geändert, denn beim ersten Vorschlag