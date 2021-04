An der S-Bahn-Unterführung, die in Rommelshausen von der Max-Eyth-Straße aus in das Gewerbegebiet an der Straße „Auf der Höhe“ führt, geht es oft sehr eng zu: Sowieso passt durch die schmale Unterführung bequem nur ein Auto gleichzeitig durch.

Ein Anlieger beklagt, dass oft totales Verkehrschaos herrsche, weil bis dicht vor die Unterführung und die Kreuzung auf der anderen Seite geparkt werde. Und das, obwohl es schon eine Halteverbotsregelung gibt.

{element}

Der