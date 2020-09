Verwaltungsmitarbeiter packen ihre Kartons aus, Techniker bauen Werkbänke auf, Elektriker tüfteln an der Beleuchtung im Foyer: Am Montag herrscht in der neuen Firmenzentrale von Kälte-Fischer am Ortseingang von Rommelshausen reger Betrieb. Über das Wochenende ist die Belegschaft von Untertürkheim nach Kernen gezogen, wo in Bahnhofsnähe die neue Firmenzentrale entstanden ist. Die Gemeinde darf sich über 110 neue Arbeitsplätze am Ort freuen, an denen zum Wochenbeginn erstmals geschafft