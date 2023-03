32-Jähriger aus Kernen vor Gericht: Die Führerscheinstelle gab ihm falsche Infos

In den Fallstricken des Ausländer- und Verkehrsrechts verfangen, fand sich ein 32-jähriger Mann aus Kernen jüngst vor dem Waiblinger Amtsgericht wieder. Weil eine amtliche Auskunft nicht ganz korrekt war, erneuerte er seinen Früherschein nicht - und landete vor Gericht.

Der Vorwurf der Stuttgarter Staatsanwaltschaft

In ihrer Anklageschrift warf die Stuttgarter Staatsanwaltschaft dem Mann vor, dass er im Januar des vergangenen Jahres in Kernen vorsätzlich ein Kraftfahrzeug geführt habe, ohne über die dafür notwendige Fahrerlaubnis zu verfügen. Dadurch habe er sich ungeeignet zum Führen eines Kraftfahrzeugs erwiesen, so der Vorwurf.

Aus dem Kosovo mit dem Bus zum Gericht

Direkt aus seiner Heimat sei er zur Gerichtsverhandlung angereist, gestand der Angeklagte noch vor Beginn der mündlichen Verhandlung. Mit dem Reisebus ging es über Serbien, Bulgarien, Rumänien, Ungarn und Österreich. Zwei Tage habe die Anreise über sechs Grenzen hinweg gedauert, und mit dem Bus deshalb, weil er selbst nämlich gar kein Auto besitze. Den Führerschein benötige er ausschließlich für seine Arbeit, denn davon müssten er selbst, seine Frau und seine drei Kinder ja leben.

Seit 2014 lebe er im Remstal, berichtete der 32-Jährige dem Gericht, bis Ende 2021 mit dem Status der „Duldung“, die alle drei Monate erneuert werden musste. Deshalb, und nachdem er auch mehrmals mit dem Gesetz in Konflikt geraten sei, habe er sich zusammengepackt und sei freiwillig ins Kosovo ausgereist. Dort habe er bei der deutschen Auslandsvertretung unter dem Stichwort der Familienzusammenführung ein neues Einreisevisum und einen Aufenthaltstitel beantragt.

Da die Unterlagen gut vorbereitet waren und vollständig vorgelegt werden konnten, habe er jenes Visum bereits am 29. Dezember 2021 erhalten. Dann sei er - so auch der Sichtvermerk in seinem Reisepass - am 19. Januar 2022 nach Deutschland zu Frau und Kindern eingereist. Am 20. Januar habe er sich in Kernen angemeldet. Sein nächster Weg habe ihn dann nach Waiblingen auf die Führerscheinstelle geführt, um sich zu vergewissern, wie lange sein kosovarischer Führerschein noch gültig sei.

Amtliche Auskunft nicht ganz korrekt

In Waiblingen habe man ihm bestätigt, dass er sechs Monate Zeit habe, um den Führerschein umzuschreiben. Am 30. Januar, nachts gegen halb zehn, auf dem Heimweg von der Arbeit, geriet der Mann dann in eine Verkehrskontrolle. Dabei wurde festgestellt, dass sein im Kosovo erworbener Führerschein bereits seit Herbst 2018 erloschen war. Formal, lichtete Richter Lindner den Paragrafendschungel, sei die Auskunft der Führerscheinstelle korrekt gewesen, in diesem speziellen Fall aber wiederum nicht ganz.

Stichtag für die Sechsmonatsfrist zum Umschreiben wäre nicht der Tag der Einreise und der Anmeldung in Kernen gewesen, sondern der Tag, an dem der Angeklagte zum ersten Mal mit Führerschein nach Deutschland eingereist sei, um hier seinen dauernden Wohnsitz und Lebensmittelpunkt zu begründen.

Alles richtig gemacht

Subjektiv, konzedierte der Vertreter der Staatsanwaltschaft, habe der Angeklagte ja alles richtig gemacht. Er habe sich informiert und bemüht, den geltenden deutschen Gesetzen Genüge zu tun. Auf seinen Vorschlag hin beschloss Richter Lindner, „aufgrund der in diesem Fall vorliegenden sehr speziellen Situation“ das Verfahren einzustellen. Die Kosten des Verfahrens sowie die notwendigen Auslagen des Angeklagten, der seit März 2022 einen deutschen Führerschein vorweisen kann, übernimmt die Staatskasse.