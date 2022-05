35 Jahre Ehrenamt: Tennisclub Stetten verleiht Rainer Klink Ehrenmitgliedschaft

Als langjähriger Kassenprüfer des Tennisclubs Stetten (TCSR) wurde der heute 85-jährige Rainer Klink in der vergangenen Jahreshauptversammlung des Vereins verabschiedet und für seine Verdienste ausgezeichnet. Hierbei handelt es sich um die dritte Ehrenmitgliedschaft, die der TCSR einem Mitglied verleiht.

Sieben Jahre war Rainer Klink Erster Vorsitzender des Vereins und stolze 28 Jahre Kassenprüfer – in Summe also 35 Jahre Ehrenamt.

Seit der Gründung dabei

Rainer Klinks Mitgliedschaft ist eng mit der Geschichte des TCSR verwoben, wie der Verein in einer Pressemitteilung schreibt. Rainer Klink war nicht nur Gründungsmitglied, sondern auch allererster Erster Vorsitzender des Vereins. In dieser Funktion erlebte er die damalige Bürgerinitiative gegen eine mögliche Ansiedlung neben dem Stettener Sportplatz mit, als sich 1500 Stimmen gegen „Dong-Dong und weiße Hösle“ erhoben, wie er in der Hauptversammlung scherzte.

Rainer Klink verfasste TCSR-Chronik

Später sei er maßgeblich daran beteiligt gewesen, dass der Verein im Herbst 1978 auf einem ehemaligen „Prestlengsacker“ eine Heimat in Form von fünf Sandplätzen, einem Kleinfeldplatz sowie später auch einem Clubhaus fand. Dies und noch viel mehr ist nachzulesen in der von Rainer Klink verfassten Chronik, die der TCSR anlässlich des 40-jährigen Jubiläums 2019 auf seiner Homepage unter www.tc-stetten.de/chronik veröffentlichte.

An seine Zeit als 1. Vorsitzender schlossen sich 28 weitere Jahre als Kassenprüfer an. Seitdem hat er mit mehreren Kassieren zusammengearbeitet und mit Akribie die Bücher geprüft.

Vorstand, Ausschuss und alle Mitglieder bedankten sich der Pressemitteilung zufolge herzlich bei ihrem neuen Ehrenmitglied Rainer Klink.

In dessen Fußstapfen als Kassenprüfer wird künftig Torsten Raab treten. Außerdem bedankt sich der TCSR bei Dirk Nägele, der aus beruflichen und privaten Gründen nicht mehr als Kassier zur Wahl antrat. Sein Nachfolger ist der bis dato 2. Beisitzer Denis Frottier.