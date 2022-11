6. Nachtlauf in Kernen: Laufstrecke, Parkplätze und Sperrungen

Am Samstag, 5. November, veranstaltet die Abteilung Leichtathletik der SpVgg Rommelshausen den 6. Kerner Nachtlauf. Die Gemeinde teilt mit, dass der Veranstalter und das Ordnungsamt die Laufstrecke, das Parkangebot und die Verkehrsführung an das Event angepasst haben. „Für diese Veranstaltung ist es wichtig, dass ausreichend Parkmöglichkeiten zur Verfügung stehen, ein hohes Maß an Verkehrssicherheit gegeben ist und die Einschränkungen für die Anwohner und Gartenbesitzer möglichst gering sind“, heißt es vonseiten der Gemeinde.

Parken beim Kerner Nachtlauf

Beim Stadion und in der Seestraße stehen Parkplätze zur Verfügung. Auch im Bereich der Rumold-Realschule, der Sporthalle sowie beim Rathaus kann geparkt werden. Änderungen im Straßenverkehr sind von 18 Uhr bis etwa 19.30 Uhr möglich: Vorgesehen sei eine kurzzeitige Sperrung in der Verlängerung der Hartstraße aus Stetten kommend.

Die Laufstrecke ist gekennzeichnet

Die Laufstrecke führt durch die Bereiche Kelterstraße, Hartstraße, Weinberggebiet Harthau, Reute, und ist durch Hinweisschilder und Lichter gekennzeichnet. Der genaue Streckenplan: Start ist am Stadion Marathontor-Kelterstraße zwischen Tennis- und Trachtenverein – Hartstraße Richtung Stetten – durchs Weinbergebiet Harthau – Katzenbecken- an Kreuzung / Jägerstraße – Jägerstraße Hartstraße – Apfelblütenweg- Wildkirschenweg- Thüringerweg- Sachsenweg- Kelterstraße Stadiontor. „Läufer werden gebeten, reflektierende Bekleidung und Stirnlampen zu tragen“, so die Gemeinde.