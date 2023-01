Ab in den Formel-1-Wagen: Bei Pit's Simracing in Kernen werden Rennen simuliert

Nicht jeder kann in einem Formel-1-Auto sitzen und mit mehr als 300 Stundenkilometern über die Rennpiste flitzen. Doch wer in das Renngeschehen virtuell eintauchen und das Gefühl miterleben möchte, kann in einer sogenannten Simracing-Lounge an einem simulierten Rennen teilnehmen. Auf rund 120 Quadratmetern bietet Peter Schäfer im Gewerbegebiet in der Straße „Auf der Höhe“ in Rommelshausen Simracing (dt. Rennsimulation) an. Der Begriff stammt aus dem Englischen und setzt sich aus den beiden Wörtern Simulated Racing, also simulierter Rennsport, zusammen.

"Curved Screen" bildet Einzelheiten detailgetreu ab

Wie die digitale Variante des Motorsports funktioniert, erklärt Inhaber Peter Schäfer. Hierbei sitzt der Fahrer in einem Rennsessel, hat Pedale wie Gas, Bremse und Kupplung. Damit das Ganze so echt wie möglich wirkt, werden die Fahrbahn und das Fahrzeug auf einem „curved screen“ natur- und detailgetreu abgebildet. Der Monitor mit dem gewölbten Bildschirm soll das Geschehen natürlicher wirken lassen. Außerdem gibt es am Lenkrad eine Gangschaltung – wie im echten Rennwagen.

Neben einem ausgeprägten Reaktionsvermögen sind „Koordination, Auge, Hand und Fuß“ wichtig, erklärt Peter Schäfer. „Es ist auch taktisches Gefühl gefragt“, sagt er. Außerdem müssen wie im echten Leben der Benzinverbrauch berechnet, Schäden repariert und die Reifenabnutzung kalkuliert werden. Auf dem Monitor tauchen hierzu die Daten und Fakten auf, die der Fahrer während der Fahrt auch stets im Blick haben sollte. Es seien eine hohe Konzentration und ein regelmäßiges Training gefordert, wenn man erfolgreich im Simracing sein möchte, so der Kernener.

Peter Schäfer selbst ist ebenfalls begeisterter Motorsportler. „Alles was irgendwie fährt oder sich bewegt“, wecke sein Interesse, sagt er. In seiner Freizeit fährt der 57-jährige Kernener eine Harley-Davidson, die er stolz in seiner Simracing-Lounge in Rommelshausen präsentiert.

Ende 2020 zunächst in Weinstadt eröffnet

Sein Interesse für Simracing entdeckte Peter Schäfer während der Pandemie nach einem Fernsehbeitrag über Esports. „Ich habe mich informiert“, sagt er – und das ausgiebig. Dann entschied sich der Kernener dazu, einen Rennsimulator zu kaufen. Doch aus einem wurden schnell vier. Ende 2020 eröffnete der Kernener seine erste Simracing-Lounge mit vier Simulatoren in Weinstadt. Doch weil er größere Räume in Kernen fand, zog das Geschäft im August 2022 in das Gewerbegebiet nach Rommelshausen.

„Besser hätte es nicht sein können“, sagt Peter Schäfer, der direkt ein Stockwerk über seinem Geschäft wohnt. Standort, die Nähe zum Bahnhof und Parkplätze vor dem Eingang seien ein großes Plus für viele seiner Kunden, die Peter Schäfer zufolge zwischen 16 und 60 Jahre alt sind. „Ein Spektrum von Jung bis Alt“, sagt er. Wenn der begeisterte Motorsportler von seiner jüngeren Stammkundschaft erzählt, dann spricht er von „meinen Jungs“ und „meinen Mädels“.

Der Umgang in der Lounge sei sehr familiär, sagt der zweifache Familienvater. „Ich habe ganz tolle Leute kennengelernt.“ Für den 57-jährigen Kernener ist es wichtig, dass sich die Leute bei ihm in der Lounge wohlfühlen und Spaß haben. Das sei auch einer der Gründe gewesen, weshalb er sich gegen einen zentralen Standort in Waiblingen und stattdessen für das Gewerbegebiet in Kernen entschieden hat. Klasse statt Masse lautet seine Devise. „Ich bin keine Spielhalle, auch keine Kinderbespaßung“, sagt der 57-Jährige.

Statt ständig wechselnder Laufkundschaft wolle er gerne Menschen in seiner Lounge begrüßen, die sich für den simulierten Rennsport interessieren und den respektvollen Umgang untereinander schätzen. Denn manche interessierte Fahrer nehmen als Team an Rennturnieren teil und repräsentieren die Lounge im deutschsprachigen Raum. „Das sind Battles gegen andere Lounges“, erklärt Peter Schäfer. „Wir sind mit Abstand die kleinste Lounge.“

Gute Platzierungen beim Online-Rennen

So nahmen Anfang Januar neun Fahrer aus „Pit’s Simracing“-Lounge an einem sechsstündigen Online-Rennen teil, das live übertragen und von drei Moderatoren kommentiert wurde. Die Fahrer wechselten sich untereinander durch. Das Geschehen wurde in der Lounge auf einem riesigen Bildschirm von weiteren Gästen mitverfolgt. Von 21 möglichen Plätzen belegten die Fahrer aus Kernen den dritten, siebten und elften Platz, sagt Peter Schäfer. „Ich bin megastolz darauf.“ Und nicht nur diejenigen, die sich nur für die virtuelle Variante des Motorsports interessieren, seien bei Peter Schäfer in der Lounge zu Gast. „Es sind auch Leute hier, die richtige Rennstrecken fahren“, sagt der Inhaber.

Dazu zählt unter anderem auch der 18-jährige Robin Rein. Der junge Profi aus Stetten unterstützt Peter Schäfer in der Lounge. Der 18-Jährige fährt seit zwei Jahren in professionellen Simracing-Klassen. Kann aber auch in echten Autos fahren und gewann 2019 beim ADAC-Youngster-Cup den Titel „Rookie of the Year“. Der Stettener ist in „Pit’s Simracing“ auch für den Auftritt auf den Social-Media-Kanälen verantwortlich.

Um Simracing in der Region bekannter zu machen, ist Peter Schäfer eigenen Angaben zufolge häufig auf Messen und auf Wunsch auch bei Firmen zu Gast, die die Simulatoren für bestimmte Events buchen können.