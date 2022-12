Aktion in Kernen: Weihnachtsgeschenke für die 50 ältesten Bürger

Die 50 ältesten Mitbürgerinnen und Mitbürger der Gemeinde Kernen, 91 bis 107 Jahre alt, erhalten ein Weihnachtspräsent. Das teilt die Gemeindeverwaltung in einer Pressemitteilung mit.

Bürgerstiftung Kernen und Erwin-und-Hermine-Bahnmüller-Stiftung wollen Zusammenarbeit intensivieren

Dabei handelt es sich um eine Aktion der Bürgerstiftung Kernen und der Erwin-und-Hermine-Bahnmüller-Stiftung. Bei einem Treffen der Vorstände im vergangenen November wurde vereinbart, die Zusammenarbeit der beiden Kernener Stiftungen zu intensivieren.

Als erste gemeinsame Aktion wollen nun die Bürgerstiftung Kernen und die Erwin-und-Hermine-Bahnmüller-Stiftung 50 Senioren mit einem Präsentkarton zu Weihnachten überraschen. Das Paket soll von Ehrenamtlichen aus den beiden Stiftungen noch vor den Weihnachtsfeiertagen an die jeweiligen Personen überreicht werden.

Während die Bürgerstiftung nach dem Stiftungszweck ein breites Spektrum an Unterstützungsmöglichkeiten hat, umfasst der Stiftungszweck der Bahnmüller-Stiftung lediglich die Förderung und Unterstützung der Seniorenarbeit in der Gemeinde Kernen. So wird beispielsweise der Seniorenlotse der Gemeinde bisher zu 50 Prozent aus der Bahnmüller-Stiftung finanziert.

Weitere gemeinsame Aktionen sollen der Pressemitteilung zufolge im kommenden Jahr folgen.