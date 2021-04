Der Anlass war ein historischer, für die 13. Sendung des vor einem Jahr vom Filmemacher Thomas Bitzer-Prill von dig-it!-Media ins Leben gerufenen „Korona-Kultur-Kanals“. Diese Livesendung wurde am Samstag vom St.-Pierre-Platz vor der evangelischen Kirche ins weltweite Netz übertragen. Auf den Tag genau vor 100 Jahren, am 17. April 1921, war auf Einladung der Gemeinde Stetten im Remstal unter großer Anteilnahme der Bevölkerung mit einem Festakt an der Außenwand der evangelischen Kirche das