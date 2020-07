Anfang Juni in Schorndorf: Corona-Demo, noch ist kaum was los. Nur Thomas Hornauer, wie er im bunten Batik-Shirt über den Marktplatz tanzt, zieht ein paar Schaulustige an. Etwas abseits steht einer, dem nicht nach tanzen zumute ist: Stefan Altenberger, Jacke in neongelber Warnwestenoptik, im Einsatz als Schorndorfer Ordnungsamtsleiter. Die Lippen zusammengepresst. 16 Jahre lang war er Bürgermeister von Kernen, ein Macher, der sich nicht scheute, Millionen zu investieren, ins Risiko zu gehen,