Austausch vor Ort: Landrat Richard Sigel besucht Kernen

In den vergangenen beiden Jahren hat die Corona-Pandemie vieles überlagert und damit auch einen persönlichen Austausch mit den Städten und Gemeinden im Rems-Murr-Kreis erschwert, schreibt das Landratsamt in einer Pressemitteilung.

Austausch vor Ort

Dennoch ist es Landrat Richard Sigel wichtig, einen guten Kontakt zu den Städten und Gemeinden im Kreis zu pflegen und sich regelmäßig persönlich mit ihnen vor Ort auszutauschen, heißt es darin. Deshalb hat der Landrat in den vergangenen Tagen die Gemeinde Kernen besucht.

Im Rahmen des Gemeindebesuchs tauschte sich Landrat Richard Sigel mit dem Kernener Bürgermeister Benedikt Paulowitsch über aktuelle Themen aus. Ein Austausch mit dem Gemeinderat stand ebenso auf dem Programm.

Die Gemeinde Kernen legt einen großen Schwerpunkt auf die Investitionen in Kitas und Schulen. Dies sei unter anderem bei einem Besuch in der Haldenschule deutlich gewesen. Auch das benachbarte Mehrgenerationenhaus in der Seestraße, das vergangene Woche eingeweiht wurde, habe für lobende Worte des Landrats gesorgt.