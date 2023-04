Bäckereien in Kernen und Korb: Hier gibt’s frische Brötchen an Ostern

An Feiertagen stellen sich möglicherweise viele dieselbe Frage: „Hat der Bäcker heute eigentlich geöffnet?“ Und wenn ja, wie lange? Damit niemand an Ostern auf ein ausgiebiges Frühstück mit frischen Brötchen verzichten muss, hat unsere Redaktion nachgefragt: eine Übersicht von Backstuben in Kernen und Korb, die wir telefonisch erreichen konnten und die wie folgt geöffnet haben.

Diese Bäckereien in Kernen haben geöffnet

Die Bäckerei Bach-Bäck in der Bachstraße 11 in Stetten bleibt an Karfreitag, Ostersonntag und -montag geschlossen. Dafür öffnet sie am Karsamstag zu gewohnten Öffnungszeiten von 6 Uhr bis 13 Uhr.

Mit drei Filialen ist die Bäckerei-Kette Emil Reimann in Kernen vertreten. Die Backstube im Schiemerweg 7 hat am Karfreitag von 8 Uhr bis 11 Uhr, am Samstag von 6.30 Uhr bis 12.30 Uhr sowie am Ostersonntag und -montag jeweils von 8 Uhr bis 11 Uhr geöffnet.

Die Filiale in der Karlstraße 33 öffnet am Freitag von 8 bis 17 Uhr, am Karsamstag von 8 bis 12.30 Uhr und am Sonntag von 8 Uhr bis 11 Uhr. Wer Brötchen an Ostermontag kaufen möchte, wird dort zwischen 8 Uhr und 17 Uhr fündig.

Die Backstube in der Dinkelstraße 2/1 bleibt an Karfreitag, Ostersonntag und -montag kalt. Nur am Karsamstag öffnet die Filiale in Stetten ihre Türen, von 7 Uhr bis 12.30 Uhr.

Die Bäckerei Konditorei Confiserie – Mildenberger in der Stettener Straße 6 bleibt an Karfreitag und Ostersonntag geschlossen. Dafür öffnet der Laden am Karsamstag von 6.30 Uhr bis 13 Uhr sowie am Ostermontag von 8 bis 11 Uhr.

Die Bäckerei Krauss in der Waiblinger Straße 13 hat nur am Samstag von 6 Uhr bis 12 Uhr geöffnet.

In der Kirchstraße 24 gibt es außerdem die Bäckerei Maurer in der Rewe-Filiale. Die Filiale der Winnender Kette hat in Stetten nur am Karsamstag zu gewohnten Öffnungszeiten von 7 Uhr bis 20 Uhr geöffnet.

Diese Bäckereien in Korb haben geöffnet

Außerdem betreibt Maurer zwei Filialen in Korb. Die Backstube in der Winnender Straße 28 ist an Karfreitag geschlossen, an Ostermontag von 8 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. In der Winnender Straße 31 hingegen bleibt der Laden an den Feiertagen geschlossen.

Die Bäckerei Schöllkopf betreibt zwei Filialen in Korb. Die Backstube in der Seestraße 8 in Korb bleibt an Karfreitag kalt. Am Ostersonntag und -montag hat nur das Café von 8 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Die Schöllkopf-Filiale in Kleinheppach, in der Schulstraße 3, hat an den Feiertagen komplett geschlossen. Sie öffnet nur am Samstag von 6 Uhr bis 13 Uhr.