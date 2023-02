Büchereien in Kernen blicken auf schwieriges Jahr zurück

Bis Mitte Februar blieben beide Büchereien pandemiebedingt geschlossen, das Büchereiteam bot von Dienstag bis Freitag Abholtermine an und schnürte abermals viele Buchpakete, wie die Gemeinde Kernen mitteilt. So wurden in den ersten Wochen des Jahres knapp 700 individuelle Abholtermine vergeben. Dies habe großen Einsatz und ein strategisches Vorgehen seitens des Büchereipersonals gefordert.

Kooperationsbesuche der Halden- und der Karl-Mauch-Schule

Nach der Wiederöffnung am 15. Februar mit eingeschränkten Öffnungszeiten musste nach einer Landesverordnung beim Einlass der Büchereibesucher der Impfstatus kontrolliert werden, was eine zusätzliche Belastung für die Büchereimitarbeiterinnen darstellte. Nachdem einige Regelungen entfielen, habe der Büchereibetrieb mit FFP2-Maskenpflicht wieder fast normal weiterlaufen können. So wurden nach und nach auch die Kooperationsbesuche der Halden- und der Karl-Mauch-Schule wieder aufgenommen.

Neben vier Kinder-Theateraufführungen und einer Auftaktveranstaltung für Grundschulkinder zur jährlichen Leseclub-Aktion „Heiß auf Lesen“ mit der Kinderbuch-Autorin Anja Janotta fand nach den Sommerferien wieder die große HAL-Abschlussparty statt. Im vergangenen Jahr haben 118 Kinder aus Kernen bei der Sommer-Leseclub-Aktion mitgemacht, davon 96 Grundschüler. Das Büchereiteam verzeichnete fast 2000 Entleihungen der „Heiß auf Lesen“-Bücher. Die Bürgerstiftung Kernen unterstützte auch 2022 die Büchereien beim Kauf neuer Kinderbücher.

Viele Medien trotz eingeschränkter Öffnungszeiten ausgeliehen

Die Ausleihzahlen von 2022 können aufgrund der Schließung zu Jahresbeginn und der personalnotstandsbedingten lediglich drei- statt viertägigen Wochenöffnungszeit nicht als aussagekräftig betrachtet werden, so die Gemeinde. Erfreulich sei, dass trotz eingeschränkter Öffnungszeiten mehr Bilder- und Kinderbücher, Konsolenspiele, Tonies und Gesellschaftsspiele als 2021 entliehen wurden. 2022 wurden 320 Tonies mehr als im Vorjahr mitgenommen, was auch daran liege, dass der Bestand an den kleinen, handgearbeiteten Hörfiguren deutlich aufgestockt worden sei.

Die Entleihungen im Sachbuchbereich und der Schönen Literatur und auch bei den DVDs sowohl im Erwachsenen- als auch im Kinderbereich seien im Vergleich zum Vorjahr moderat zurückgegangen. Der am häufigsten entliehene Bücherei-Roman 2022 ist das literarische Debüt „Hast du uns endlich gefunden“ von Edgar Selge. Das Sachbuch des Büchereijahres 2022 ist der Erlebniswanderführer von Susanne Zabel-Lehrkamp. Ganz vorne dabei ist die Biografie „Lehrerin einer neuen Zeit“ von Laura Baldini.