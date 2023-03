Bahnhof: Arbeiten an Gleis 2 starten

Nach der Winterpause geht es mit den Bauarbeiten am Bahnhof in Rommelshausen an Gleis 2 am Mittwoch, 22. März, weiter. Das teilt die Deutsche Bahn (DB) in einer Pressemitteilung mit. Wie bereits berichtet, wird die S-Bahn-Haltestelle in Kernen barrierefrei ausgebaut, damit Menschen im Rollstuhl oder mit Kinderwagen leichter in die Bahn ein- beziehungsweise aus der Bahn aussteigen können. Auch soll das Unfallrisiko gesenkt werden, indem der berüchtigte gefährliche Spalt zwischen Zug und Bahnsteigkante verkleinert wird.

Von Mittwoch, 22. März, bis voraussichtlich Freitag, 19. Mai, erneuert die DB im zweiten Abschnitt den Bahnsteig an Gleis 2. „Um die Einschränkungen auf die Fahrgäste so kurz und gering wie möglich zu halten, finden zwischen dem 22. und 25. März sowie zwischen dem 5. und 17. April 2023 die Arbeiten auch nachts statt“, schreibt die Deutsche Bahn in der Pressemitteilung. Es könne demnach zu Lärm kommen. Die Deutsche Bahn bittet alle Reisenden und Anwohner um Verständnis.

Pendler müssen sich darauf einstellen, dass während der Bauarbeiten von Mittwoch, 22. März, 22.45 Uhr, bis Freitag, 19. Mai, der Halt der Linie S 2 in Fahrtrichtung Schorndorf-Filderstadt in Rommelshausen entfällt. Fahrgäste aus Richtung Schorndorf mit Fahrtziel Rommelshausen sollen der Deutschen Bahn zufolge mit der Linie S 2 bis Waiblingen fahren und dort in die Linie S 2 der Gegenrichtung umsteigen.

Fahrgäste mit Start in Rommelshausen in Richtung Filderstadt sollen mit der Linie S 2 nach Stetten-Beinstein oder Endersbach fahren und dort in die Linie S 2 der Gegenrichtung umsteigen. Darüber hinaus empfiehlt die DB mobilitätseingeschränkten Reisenden, auf den stufenfreien Bahnhof Endersbach auszuweichen. Mobilitätseingeschränkte Fahrgäste können ihre Reise zudem bei der DB-Mobilitätsservice-Zentrale anmelden. Sie hilft bei der Planung barrierefreier Alternativrouten, so die DB. Fahrgäste können sich bis spätestens einen Werktag vor der Reise melden.

Vor der Winterpause schloss die Deutsche Bahn (DB) planmäßig die Arbeiten an Gleis 1 ab, baute neue Aufzugsanlagen ein, die den Fahrgästen seit Ende 2022 zur Verfügung stehen. Auch startete bereits im Oktober der barrierefreie Umbau des Bahnhofs. Nacheinander sollen beide Bahnsteige an der S-Bahn-Haltestelle erhöht werden. Die neuen Bahnsteige werden zusätzlich mit einem taktilen Leitsystem für Menschen mit Sehbehinderung ausgestattet. Eine neue Bahnsteigausstattung und -beleuchtung sollen der Pressemitteilung zufolge für einen bequemeren Aufenthalt am Bahnhof sorgen.

Parallel zu den Arbeiten in Rommelshausen erneuert die DB der Pressemitteilung zufolge noch bis Montag, 17. April, Gleise auf der Remsbahn zwischen Waiblingen und Schorndorf. Dazu sperrt die Bahn Gleise für den Zugverkehr. Die S-Bahnen der Linie S 2 fahren überwiegend in einem geänderten Takt. Zum Teil fahren zwischen Endersbach und Schorndorf sowie zwischen Waiblingen und Schorndorf Busse.

Informationen in Echtzeit gibt es in der Reiseauskunft auf m.bahn.de, in der App DB Navigator und bei bahn.de/Reiseauskunft. Ausführliche Infos für die Fahrgäste sind auf der Internetseite unter www.s-bahn-stuttgart.de zu finden.