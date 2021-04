Wer ratlos am Fahrkartenautomaten am Rommelshausener Bahnhof steht und Unterstützung benötigt, kann sich künftig in einem Video-Reisezentrum der Deutschen Bahn beraten lassen. „Nach mehreren Verzögerungen bekommen wir dann wohl jetzt Ende April endlich das virtuelle Reisezentrum mit Videoanlagen und allem, was dazugehört“, sagt Bürgermeister Benedikt Paulowitsch in der Sitzung des Technischen Ausschusses des Gemeinderats.

