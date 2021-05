Bahnhof Rommelshausen: Video-Reisezentrum für Fahrgäste startet Betrieb

Am Rommelshausener Bahnhof steht von nun an eine Kabine der Deutschen Bahn mit einem virtuellen Reiseberater.

Öffnungszeiten montags bis freitags von 6 bis 19.30 Uhr sowie an Wochenenden von 8 bis 18 Uhr

Bahnfahrer können montags bis freitags von sechs bis 19.30 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen von acht bis 18 Uhr sich von einem Bahn-Mitarbeiter beraten lassen und ein Ticket lösen. Am Video-Schalter hilft ein Mitarbeiter den Fahrgästen aus der Klemme. Er erklärt ihnen genau wie am herkömmlichen Verkaufsschalter, welche Tickets und Verbindungen für den Kunden infrage kämen.

Die Installation eines Video-Reisezentrums in Kernen wurde bereits im Rahmen des Ausbaus des Bahnhofsvorplatzes in Rommelshausen geplant. Allerdings wurde die geplante Aufstellung von Seiten des Betreibers immer wieder verschoben.

Kernener Bürgermeister Benedikt Paulowitsch, Reinhold Pohl (Leiter Regionaler Vertrieb Süd) und Thomas S. Bopp, Vorsitzender des Verband Region Stuttgart, haben das Video-Reisezentrum am Bahnhof Rommelshausen in Betrieb genommen.