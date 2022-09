Baum symbolisiert Wurzeln: Kernen enthüllt Geburtentafel für Jahrgang 2021

82 Namen sind in die Tafel eingraviert, die auf der Rasenfläche unterhalb des Kindergartens „Lange Gärten“ in Rommelshausen feierlich enthüllt worden ist. Es sind die Namen von Neugeborenen in Kernen im Jahr 2021. Zum mittlerweile sechsten Male widmet die Gemeinde die Aktion den Neugeborenen des Vorjahres.

Robuste Bergulme gepflanzt

Wie in den Jahren zuvor, gibt es neben der Tafel mit eingravierten Vornamen und Geburtsdaten auch in diesem Jahr zusätzlich einen Geburtenbaum. Gepflanzt wurde eine robuste Bergulme. Mittlerweile reihen sich unterhalb des Kindergartens „Lange Gärten“ bereits sechs Tafeln und Bäume aneinander.

Familien machen Erinnerungsfoto

Die Tafel wurde im Beisein der teilnehmenden Eltern und Familienangehörigen von Bürgermeister Benedikt Paulowitsch feierlich enthüllt. Die Familien, die der Gravur des Kindsnamens zugestimmt hatten und der Einladung der Gemeinde zu der kleinen Feier gefolgt waren, hatten große Freude bei der Suche nach dem jeweiligen Namen. Gemeinsame Erinnerungsfotos vor der Tafel durften nicht fehlen.

„Der Baum symbolisiert die Kernener Wurzeln der Kinder, die Tafel verewigt sie mit graviertem Vornamen und Geburtsdatum. Eine schöne Tradition, um neues Leben zu feiern“, sagte Bürgermeister Benedikt Paulowitsch in seiner kurzen Ansprache und richtete abschließend „die allerbesten Wünsche an die jungen Familien“. Ein kindgerechtes Rahmenprogramm und ein geselliges Beisammensein rundeten den offiziellen Teil ab.