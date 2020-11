Baumpflege beim Rommelshausener CVJM-Platz

Kernen-Rommelshausen.

Baumpflegeaktion beim CVJM Rommelshausen: Im Vorfeld sei klar gewesen, dass die Bäume sehr hoch seien und der Platz beengt ist, so der stellvertretende Vereinsvorsitzender Albrecht Käfer. Um die Arbeiten auf dem Vereinsgelände ausführen zu können, musste ein Spezialist her. „So haben wir die Arbeiten bei einem auch auf schwierige Baumarbeiten spezialisierten Dienstleistungsunternehmen angefragt“, sagt er. Und von diesem ein besonderes Angebot bekommen: Die Firma Mitscherling stellte die erforderlichen Geräte wie Hubsteiger und Häcksler kostenfrei zur Verfügung. Darüber hinaus führte sie die Pflegearbeiten kostenlos aus. Somit spendete das Unternehmen dem Rommelshausener Verein eine Summe in Höhe von 2000 Euro. „Wir finden das sehr bemerkenswert, vor allem auch mit Hinblick auf die derzeit angespannte Wirtschafts- und Arbeitslage durch Corona“, sagt Albrecht Käfer im Namen des Vereins.