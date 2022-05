Baustelle in Kernen: Recyclinghof mit Grünschnittannahme am 18. Mai geschlossen

Seit vergangener Woche sind in der Seestraße Straßenbauarbeiten in vollem Gange. Wie die Kernener Gemeindeverwaltung mitteilt, muss aufgrund von Asphaltarbeiten die Seestraße ab Einmündung Haldenstraße bis Seestraße 37 an einem Tag in der Zeit von Dienstag, 17. Mai, bis Donnerstag, 19. Mai, voll gesperrt werden.

Eine Umleitung soll der Gemeinde zufolge über die umliegenden Straßen erfolgen.

Recyclinghof von der Vollsperrung betroffen

Von diesen Bauarbeiten ist auch der Recyclinghof in Kernen betroffen: Aufgrund der Vollsperrung der Seestraße bleibt der Recyclinghof (mit Grünschnittannahme) am Mittwoch, 18. Mai, geschlossen.

An diesem Sonntag (22. Mai) wird das Mehrgenerationenhaus mit Kita und Tagespflege, das in der Seestraße unweit der Haldenschule in Rommelshausen entsteht, offiziell eröffnet.