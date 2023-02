Behindertentestament: Vererben an Menschen mit Handicap - Diakonie Stetten berät

Wie können die Eltern eines Kindes mit Behinderung ihrem Kind etwas vererben? Darüber informiert die Fachstelle „Beratung ohne Barrieren“ der Diakonie Stetten am Donnerstag, 16. Februar, von 19 Uhr an rund um das Thema "Vererben an Erben mit Behinderung".

Der Infoabend findet online statt und beschäftigt sich mit dem Thema „Behindertentestament“. Ein sogenanntes Behindertentestament verfassen Angehörige, zumeist Eltern behinderter Kinder, um zu erreichen, dass ein Erbe mit Behinderung vom Erbe tatsächlich profitiert und eine Absicherung erhalten kann, schreibt die Diakonie Stetten in einer Pressemitteilung.

Referent ist Martin Grüninger

Beim Infoabend klärt Martin Grüninger, juristischer Referent beim Diakonischen Werk Württemberg, darüber auf, was es beim Vererben an Erben mit Behinderung zu beachten gilt und erläutert, welche Möglichkeiten es gibt, einen Menschen mit Behinderung testamentarisch abzusichern.

Das Beratungsangebot ist kostenlos

Das Team von „Beratung ohne Barrieren“ (BOB) berät seit dem offiziellen Start des Beratungsangebots im November 2021 rund um die verschiedenen Sozialleistungen für Menschen mit Behinderung. Zu Themen, die in der Beratung immer wieder auftauchen, werden zusätzlich öffentliche Informationsveranstaltungen angeboten, zu denen auch externe Referenten geladen werden. Das kostenlose Angebot richtet sich laut Mitteilung der Diakonie gezielt an Menschen mit Behinderung, die nicht in Wohnangeboten der Diakonie Stetten leben, und deren Angehörige, Freunde oder rechtliche Vertretungspersonen.

Anmeldung telefonisch oder per E-Mail

Interessierte können sich für den Infoabend anmelden per E-Mail an BOB@diakonie-stetten.de oder unter der Telefonnummer 0 71 51/9 40- 60 00. Die Teilnahme am Infoabend ist kostenfrei.