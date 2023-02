Bis zu 5000 Euro im Monat und trotzdem Arbeitslosengeld: Mann aus Kernen verurteilt

Mit einer finanziellen Bürde verließ ein 24-Jähriger das Amtsgericht Waiblingen: Der Mann aus Kernen wurde wegen „zwei selbstständiger Handlungen des Betrugs durch Unterlassen“ zu einer Geldstrafe in Höhe von 14.000 Euro verurteilt. Er hatte in den Jahren 2019 bis 2021 beträchtliche Einnahmen erzielt – und diese dem Jobcenter, bei dem er gemeldet war, nicht mitgeteilt. Das war schon im November 2020 auffällig geworden, doch auf die Vorladung des Stuttgarter Hauptzollamtes, das die Konten des Beschuldigten auswertete, habe dieser nie reagiert.

Er bezog bis zu 5000 Euro

Der Angeklagte gab sich vor Gericht sowohl geständig als auch einsichtig. Es sei „absolut richtig“, dass er im Rahmen seiner selbstständigen Tätigkeit teilweise recht hohe Einnahmen erzielt habe. Die Auswertung seiner Konten beweist: Auf einem gingen zwischen Juni 2020 und März 2021 von einem Dienstleistungsunternehmen aus der Finanzbranche monatliche Zahlungen zwischen 200 und 5000 Euro ein.

Dass er diese dem Jobcenter gegenüber nicht angab, sei ein „dummer Fehler“ gewesen. Der junge Mann ist ledig und kinderlos. Er war bisher vollkommen unbescholten und lebt noch in seinem Elternhaus. Nach dem Abitur absolvierte er eine Ausbildung - um sich dann in der Arbeitslosigkeit wiederzufinden. Er meldete sich ordnungsgemäß arbeitslos, jobbte nebenher in der Gastronomie und bemühte sich, sich parallel zur Arbeitslosigkeit eine Existenz als Selbstständiger aufzubauen, in Zusammenarbeit mit einem bekannten Dienstleistungsunternehmen der Branche.

Angeklagter reagierte nie auf Vorladung

Der Beamte des Stuttgarter Hauptzollamtes, der den Fall bearbeitete, erklärte, er sehe den Angeklagten im Gerichtssaal zum ersten Mal. Bereits 2020 sei bei der Behörde die Anzeige eingegangen, dass gleichzeitig Leistungen von der Agentur für Arbeit bezogen und ein Einkommen erzielt würden. Er habe daraufhin von der Staatsanwaltschaft einen Ermittlungsauftrag erhalten und die verdächtigen Bankkonten ausgewertet.

Dass der 24-Jährige auf die daraufhin eingereichte Vorladung nie reagiert habe, bedaure er sehr, so der Beamte, er hätte den jungen Mann gern in seinem Büro gesprochen und ihm so die Möglichkeit eingeräumt, seine Sicht der Dinge darzulegen und gemeinsam nach einer Lösung zu suchen. Als auch das Jobcenter von der Sache Wind bekommen hatte und bei dem Verdächtigen ein Anhörungsbogen über Nebeneinkünfte eintrudelte, bestätigte dieser die Vorwürfe.

Mittlerweile liegt ein rechtskräftiger Aufhebungs- und Erstattungsbescheid vor; die Beitreibung des zu viel bezahlten Arbeitslosengeldes, der Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge hat ein Inkassobüro übernommen. Der Angeklagte ist mit rund 30.000 Euro stark verschuldet, hinzu kommen nun die Verfahrenskosten, die Schadensersatzforderung des Jobcenters in Höhe von 11.000 Euro sowie die Geldstrafe.

Er nahm die Geldstrafe freiwillig an

Es handle sich hier um einen ungewöhnlichen Fall, betonte Richter Steffen Kärcher. Der Angeklagte habe um die Geldstrafe, insgesamt 280 Tagessätze in Höhe von jeweils 50 Euro, anstatt einer zehnmonatigen Freiheitsstrafe gebeten. Er sei in der Finanzbranche tätig, und eine Freiheitsstrafe im Führungszeugnis würde es ihm für alle Zeiten unmöglich machen, so die Befürchtung des Angeklagten, in seinem Berufsfeld tätig zu sein. So habe er jedoch die Möglichkeit, in seinem Beruf tätig zu bleiben und den Schaden, den er verschuldete, wieder gutzumachen.

„Ihnen steht die Möglichkeit offen, im Rahmen Ihrer Möglichkeiten Ratenzahlung zu beantragen. Nur stecken Sie den Kopf nicht einfach in den Sand und ignorieren alle Aufforderungen, sonst droht am Ende doch noch Freiheitsentzug“, gab der Richter dem jungen Mann noch mit auf den Weg. Da sowohl der Angeklagte wie auch der Staatsanwalt auf Rechtsmittel verzichteten und das Urteil annahmen, wurde es sofort rechtskräftig.