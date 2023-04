Blutspender-Ehrung in Kernen: Über 1000 Blutkonserven spendeten die Geehrten

Kernens Bürgermeister Benedikt Paulowitsch, der auch Vorsitzender des DRK-Ortsvereins ist, zeichnete in der jüngsten Gemeinderatsitzung 32 verdiente Blutspender/-innen aus. „Nicht alle konnten anwesend sein, doch 17 saßen im Sitzungssaal und kamen zuvor in den Genuss eines kleinen Sektempfangs, der zu ihren Ehren stattfand“, teilt die Gemeinde mit. Zusammen kommen die Geehrten auf eine stolze Zahl von 1140 Blutkonserven.

Benedikt Paulowitsch dankt den Geehrten in Kernen

„Sie sind Lebensretter für schwer kranke und verletzte Menschen und ich danke Ihnen herzlich für Ihr besonderes Engagement“, sagte Bürgermeister Benedikt Paulowitsch. Vor allem zur Versorgung von Krebs- und Herzpatienten sind Krankenhäuser auf Blutkonserven angewiesen, aber auch um das Leben von Unfallopfern zu retten.

Der Dank des Bürgermeisters ging ebenso an das gesamte Team des DRK-Ortsvereins für die Abwicklung der Spendenaktionen – sei es bei der Blutentnahme, im Ruheraum oder bei der Bewirtung.

Diese Personen wurden für ihren Einsatz geehrt

Die Blutspender-Ehrennadel in Gold für zehn Blutspenden erhielten: Dr. Carolina Bianco, Astrid Boss, Witold Cieslok, Gunther Föll, Inja Gschwandl, Kerstin Hammer, Barbara Henning-Steiner, Jessica Knaus, Tino Monterosso, Nadja Neumann, Dominik Pfanz, Uta Putler, Margit Wittmann, Jörg Wolfram.

Die Blutspender-Ehrennadel in Gold mit goldenem Lorbeerkranz und eingravierter Spendenzahl für 25 Blutspenden erhielten: Karina Bechler, Stefanie Beer, Hans Dietzel, Gerald Ricklefs, Stefan Seiffert, Katrin Ulbrich.

Die Blutspender-Ehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz und eingravierter Spendenzahl für 50 Blutspenden wurde verliehen an: Carmen Bacher, Tobias Brudermüller, Marissa Ehle, Sylvia Friese, Thorsten Gerlinger, Dietmar Köhler, Flavia També. Die Blutspender-Ehrennadel in Gold mit goldenem Lorbeerkranz und eingravierter Spendenzahl für 75 Blutspenden erhielten: Margit Fischer und Axel Hess.

Mit der Blutspender-Ehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz und der eingravierten Spendenzahl für 100 Blutspenden wurden Werner Geyer und Irmgard Möhlmann ausgezeichnet. Und für 150 Blutspenden erhielt Jürgen Luck die Blutspender-Ehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz und eingravierter Spendenzahl.