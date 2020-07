Schon mal vom „Sundowner Outdoor Club“ in Rommelshausen gehört? Nein? Dann hat Sie die Mund-zu-Mund-Propaganda offenbar noch nicht erreicht, und Sie wurden auch noch nicht von einer Freundin unter einem der Cocktailglas-vor-Sonnenuntergang-Fotos bei Instagram markiert, die dort so gerne aufgenommen werden. Was das für ein Club ist? Nun, die Dachterrassen-Bar und der dazugehörige Biergarten mit Frittenbude waren aus heiterem Himmel einfach da – und erfreuen sich seither jedes Wochenende