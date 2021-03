Corona-Impfung im Haus Edelberg Kernen:  Zweite Dosis für Bewohner und Mitarbeiter

Nachdem im Februar im Seniorenzentrum Haus Edelberg in Kernen Bewohner und Mitarbeiter des Hauses zum ersten Mal gegen das Coronavirus geimpft wurden, haben sie in den vergangenen Tagen die zweite Corona-Impfung erhalten. „Damit ist die Einrichtung nun bestmöglich gegen das Virus geschützt“, heißt es in einer Pressemitteilung der Haus Edelberg Dienstleistungsgesellschaft für Senioren mbH aus Karlsruhe.

Einrichtungsleiterin Karolin Czarnecka wird in der Pressemitteilung so zitiert: „Alle Bewohner haben auch die zweite Impfung gut überstanden." Die Resonanz sei sehr groß gewesen.

Alle Hygienemaßnahmen blieben aber in Kraft.