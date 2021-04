Seit Montag (19.4.) sieht die Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg wieder Präsenzlernen nach dem Prinzip Wechselunterricht an den Schulen vor, außerdem sollen nur die Schüler aus dem Fernlernunterricht zurückkehren dürfen, die sich vor Ort regelmäßig auf Corona testen lassen. Auch in Kernen haben alle drei Schulen diese Vorgabe umgesetzt.

Die Rumold-Realschule in Rommelshausen hat am Montag die erste Runde Schnelltests durchgeführt und ist damit in den Wechselunterricht