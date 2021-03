Die Corona-Infektionszahlen steigen, die dritte Welle der Pandemie nimmt an Fahrt auf. Mit massenhaften Tests versuchen immer mehr Städte und Gemeinden, dennoch einen halbwegs normalen Alltag mit geöffneten Schulen und Kitas zu ermöglichen. So nimmt die Gemeinde Kernen am 20. März in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz ein kommunales Testzentrum in der Alten Kelter in Rommelshausen in Betrieb.

Eine breite Teststrategie sei ein wichtiger Baustein im Kampf gegen die Pandemie und als