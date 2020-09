Bald vier Jahre ist es her, dass die Auflösung des Schwäbischen Albvereins in Rommelshausen von drei engagierten Frauen noch einmal abgewendet worden ist. Doch jetzt scheint es, als gebe es keine Hoffnung mehr für die Ortsgruppe. Die Damen an der Spitze werden bei der Versammlung am kommenden Freitag nicht mehr antreten und für ihre Nachfolge fehlt es an Nachwuchs. Erika Vogel berichtet, wie es soweit gekommen ist und warum die Corona-Krise die letzte Hoffnung geraubt hat.

Für die