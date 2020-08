Gebaut wird in Rommelshausen aktuell an vier großen Projekten: am Mehrgenerationenhaus in der Seestraße, am Kinderhaus Pezzettino in der Blumenstraße, am Alten Rathaus, in dem Wohnungen entstehen, und an der Wohnanlage am Weihergraben. Auf den Baustellen läuft alles nach Plan, lediglich in der Seestraße hat es Schwierigkeiten gegeben – zeitliche und bauliche.

Die Gemeinde Kernen zahlt für ihre drei Projekte – das Mehrgenerationenhaus, Kinderhaus Pezzettino und das Alte Rathaus – rund