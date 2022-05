Dauerbrenner Post in Kernen-Stetten: Filiale seit Montag (16.5.) wieder geöffnet

Zwei Wochen früher als erwartet hat die Postfiliale in der Seedammstraße 4 in Stetten wieder geöffnet. Seit Montag, 16. Mai, können Kunden nun ihre Postgeschäfte wieder in den Kernener Ortsteilen erledigen. Aufgrund von „unvorhergesehenen Personalausfällen“ – so heißt es seitens der Pressestelle der Deutschen Post – war die Postfiliale insgesamt zwei Monate geschlossen.

Deutsche Post bestätigt: Personalsuche war erfolgreich

Nun aber habe sich das Personalproblem gelöst: „Ja, eine weitere Mitarbeiterin wurde eingestellt“, bestätigt ein Pressesprecher der Deutschen Post. Die bislang geltenden Öffnungszeiten der Filiale würden weiterhin bestehen bleiben, so der Sprecher.

Diese sind: Montag, Dienstag, Freitag und Samstag von 9 bis 12 Uhr, und am Mittwoch und Donnerstag von 14.30 bis 17.30 Uhr.